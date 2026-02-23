Bimbo di 5 anni morto soffocato da un wurstel a Sestu davanti ai genitori inutili i tentativi di rianimazione
Un bimbo di circa 5 anni è morto soffocato da un wurstel a Sestu, vicino Cagliari. I medici del 118, chiamati dai genitori del piccolo, hanno tentato di rianimarlo per oltre 40 minuti, purtroppo senza successo. Sulla vicenda hanno avviato le indagini i carabinieri della locale stazione. Bimbo morto soffocato a Sestu: cos'è successo L'intervento vano del 118: il bimbo è morto soffocato Le indagini sul bimbo morto soffocato a Sestu Morto soffocato da un boccone: il precedente alla vigilia di Natale Bimbo morto soffocato a Sestu: cos’è successo La tragedia è avvenuta attorno alle 20,30 di domenica 22 febbraio, in una casa in via Genova. 🔗 Leggi su Virgilio.it
