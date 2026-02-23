bimbo di 5 anni morto soffocato da un wurstel a sestu davanti ai genitori inutili i tentativi di rianimazione

Un bambino di cinque anni ha perso la vita a Sestu, a causa di un wurstel che si è bloccato in gola mentre mangiava. I genitori erano presenti e hanno tentato inutilmente di salvarlo con le manovre di rianimazione. Il piccolo è stato trovato già senza vita dai familiari, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari, ma per lui non c’era più nulla da fare.