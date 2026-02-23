Bambina di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice | trasferita in elisoccorso al Gemelli di Roma
Una bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice, provocando preoccupazione tra i presenti. La causa dell’incidente è ancora sconosciuta, ma la piccola è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso al Gemelli di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato la bambina prima di trasferirla. Le sue condizioni sono monitorate, ma non si parla di rischi gravi. La vicenda resta sotto osservazione.
L'incidente è avvenuto domenica 22 febbraio. Le condizioni della piccola non sarebbero preoccupanti, ma per accertamenti è stata comunque portata nell'ospedale romano. Per lei sembra una lieve trauma toracico e lievi contusioni. Da capire la dinamica dell'incidente Una bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice finendo sulla neve. E’ stata portata in elisoccorso al Gemelli di Roma dove resta in osservazione, sebbene sembri che le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni. A riportare la notizia è l’Ansa Abruzzo. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica 22 febbraio e secondo le prime informazioni la bambina, dopo la caduta, avrebbe lamentato dolori in diverse parti del corpo, ma sarebbe sempre rimasta cosciente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Incidente a Campo Felice: bambina cade dalla seggiovia, traumaUna bambina di sette anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice e ha riportato un trauma.
Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaUna bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice a causa di un malfunzionamento.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Campo Felice, bimba cade da seggiovia: trasferita in elisoccorso a Roma; Cheap giocattoli per bimbi di 2 anni 2026 Giocattoli bambini 2 anni i migliori su Amazon Nostrofiglio; Campo Felice: bimba di 7 anni cade dalla seggiovia, non è grave; Basta un gioco dell'oca per far amare la matematica ai bambini.
Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaTerribile incidente sulla neve a Campo Felice, bimba di 7 anni cade dalla seggiovia: elitrasportata d'urgenza al Gemelli ... fanpage.it
Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia, trasferita in elisoccorso. L'impatto e i dolori: come sta la piccolaIncidente sulle piste di Campo Felice, dove una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia finendo sulla neve. La piccola, secondo quanto ... msn.com
https://veratv.it/articoli/id-73162/campo-felice---bimba-di-7-anni-cade-dalla-seggiovia-trasferita-in-eliambulanza-al--gemelli-di-roma - facebook.com facebook