Bambina di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice | trasferita in elisoccorso al Gemelli di Roma

Una bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice, provocando preoccupazione tra i presenti. La causa dell’incidente è ancora sconosciuta, ma la piccola è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso al Gemelli di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno stabilizzato la bambina prima di trasferirla. Le sue condizioni sono monitorate, ma non si parla di rischi gravi. La vicenda resta sotto osservazione.

L'incidente è avvenuto domenica 22 febbraio. Le condizioni della piccola non sarebbero preoccupanti, ma per accertamenti è stata comunque portata nell'ospedale romano. Per lei sembra una lieve trauma toracico e lievi contusioni. Da capire la dinamica dell'incidente Una bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice finendo sulla neve. E’ stata portata in elisoccorso al Gemelli di Roma dove resta in osservazione, sebbene sembri che le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni. A riportare la notizia è l’Ansa Abruzzo. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica 22 febbraio e secondo le prime informazioni la bambina, dopo la caduta, avrebbe lamentato dolori in diverse parti del corpo, ma sarebbe sempre rimasta cosciente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Incidente a Campo Felice: bambina cade dalla seggiovia, traumaUna bambina di sette anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice e ha riportato un trauma.

Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaUna bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice a causa di un malfunzionamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Campo Felice, bimba cade da seggiovia: trasferita in elisoccorso a Roma; Cheap giocattoli per bimbi di 2 anni 2026 Giocattoli bambini 2 anni i migliori su Amazon Nostrofiglio; Campo Felice: bimba di 7 anni cade dalla seggiovia, non è grave; Basta un gioco dell'oca per far amare la matematica ai bambini.

Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaTerribile incidente sulla neve a Campo Felice, bimba di 7 anni cade dalla seggiovia: elitrasportata d'urgenza al Gemelli ... fanpage.it

Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia, trasferita in elisoccorso. L'impatto e i dolori: come sta la piccolaIncidente sulle piste di Campo Felice, dove una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia finendo sulla neve. La piccola, secondo quanto ... msn.com