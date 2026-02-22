Prato bimba di 3 anni morta investita da un' auto Attraversando è sfuggita al controllo della madre

Una bambina di circa 3 anni è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. La causa dell’incidente è stata la fuga del controllo della madre, che non è riuscita a tenerla lontana dal traffico. L’incidente si è verificato lungo la strada regionale 325, in località Le Piana a Mercatale di Prato. I soccorritori hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. La dinamica dell’incidente resta al centro delle indagini.

Una bambina di circa 3 anni è morta stasera dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio. L'incidente L'impatto è avvenuto dopo che - secondo prime informazioni - la bambina sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto. Il corpo della bambina sarebbe stato sbalzato per diversi metri. I soccorsi Subito è scattato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio e poi di una della Misericordia di Vaiano, durati oltre un'ora, la bambina è deceduta.

