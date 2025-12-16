Barriere architettoniche Dalla Regione fondi ai privati per acquistare montascale

La Regione ha stanziato fondi dedicati ai privati per l’acquisto di montascale, affrontando il tema delle barriere architettoniche in modo più ampio. Fino a oggi, l’attenzione era focalizzata sul settore pubblico, ma questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’inclusione e l’accessibilità anche negli spazi privati.

Un tema molto sentito nel contesto sociale attuale. Fino a poco tempo fa la questione delle barriere architettoniche è stata sempre declinata sul settore pubblico, rendere vie, piazze, palazzi della Pubblica Amministrazione accessibili ai disabili. Ma adesso i cittadini hanno bisogno di strumentazioni (i montascale i più gettonati) per ovviare agli ostacoli che ci sono all’interno delle abitazioni e che rendono spesso impossibile poter gestire un anziano non autosufficiente e non deambulante. A Capannori c’è una buona notizia. Sono arrivate le risorse dalla Regione Toscana, circa 40 mila euro, che potranno essere distribuiti, in base ad un bando e a diversi parametri, alle famiglie che ne hanno necessità. Lanazione.it

