La nuova rivoluzione dei rifiuti Cem approva il suo bilancio | al via cantieri da 2 milioni di euro

Cem ha approvato il bilancio annuale, segnando un passo importante verso il miglioramento del settore dei rifiuti. Con un investimento di due milioni di euro per il rinnovo dei mezzi e l’avvio di nuovi cantieri, la società mira a ottimizzare la gestione dei servizi nel territorio. Ulteriori 50 milioni sono previsti nel 2026, confermando l’impegno nel rinnovamento e nella sostenibilità del settore rifiuti.

Due milioni di investimenti e rinnovo mezzi, altri 50 in arrivo nel 2026, nuova rivoluzione rifiuti alle porte, i Comuni approvano il bilancio di Cem, gestore della partita sul territorio. Un avvio d’anno che guarda al futuro per l’azienda pubblica, dopo aver incassato i risultati degli ultimi 12 mesi. Crescita è la parola d’ordine, anche di Ecuosacco, il sacco rosso che ha segnato un punto di svolta nelle performane della differenziata, piazzando stabilmente sul podio dei “ricicloni“ le città brianzole che si affidano alla società. All’assemblea è emerso il trend di costante sviluppo e l’ingresso nella raccolta dell’immondizia di altri sei Comuni che si aggiungono ai 54 già passati al nuovo corso negli ultimi 11 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nuova rivoluzione dei rifiuti. Cem approva il suo bilancio: al via cantieri da 2 milioni di euro Leggi anche: Il IX municipio approva un bilancio da 25 milioni di euro. Ma ne chiede altri 20 al Comune Leggi anche: Il II municipio approva un bilancio da oltre 24 milioni di euro. La metà per i servizi sociali, nonostante i tagli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La nuova rivoluzione dei rifiuti. Cem approva il suo bilancio: al via cantieri da 2 milioni di euro. La nuova rivoluzione dei rifiuti. Cem approva il suo bilancio: al via cantieri da 2 milioni di euro - Due milioni di investimenti e rinnovo mezzi, altri 50 in arrivo nel 2026, nuova rivoluzione rifiuti alle porte, i Comuni approvano il bilancio di Cem, gestore della partita sul territorio. ilgiorno.it

Raccolta rifiuti, rivoluzione in vista. Due milioni e 50 mezzi nuovi - Trezzo, i Comuni approvano il bilancio di Cem, gestore della partita sul territorio. msn.com

Rivoluzione rifiuti a Modena, fase 2: “Ecco altri cassonetti, ma saremo inflessibili contro gli abbandoni” - Ieri infatti, in via Achille Grandi 99, zona viale Gramsci, la nuova organizzazione della raccolta di carta e ... ilrestodelcarlino.it

Fuorigioco, nuova rivoluzione in arrivo La FIFA valuta il ritorno alla “luce” tra attaccante e difensore, ma Marelli avverte: senza tecnologia sarebbe caos nel 99% delle partite. Più spettacolo o più confusione #Fuorigioco #FIFA #VAR #Calcio #calcionews24 - facebook.com facebook

La F1 svela in un video tutte le novità del regolamento 2026: una nuova rivoluzione tecnica - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.