Biathlon femminile i nomi nuovi dell’Italia da monitorare e le possibili novità verso le Olimpiadi di Annecy 2030

L'Italia del biathlon femminile ha visto l’addio di Dorothea Wierer, che ha rivoluzionato la disciplina nel paese portandola sotto i riflettori. La sua partenza apre spazio a nuovi talenti emergenti, pronti a farsi notare nelle competizioni internazionali. La crescita del movimento e le nuove speranze puntano alle Olimpiadi di Annecy 2030, dove potrebbero arrivare le prime conferme di un rinnovamento in atto. È un momento di cambiamento per il biathlon italiano.

L' Italia del biathlon femminile si è congedata da Dorothea Wierer, la donna che ha completamente cambiato la dimensione della disciplina in Italia, facendola uscire dalla sua nicchia di appassionati, rendendola, se non nazionalpopolare, quantomeno di pari dignità mediatica rispetto ad altri sport invernali storicamente più conosciuti e seguiti. Lisa Vittozzi, di cinque anni più giovane della (quasi) trentaseienne tirolese, ha a sua volta saputo ottenere risultati assoluti, proseguendo e allargando il solco tracciato dalla veterana di successo, ormai da considerarsi una ex. La domanda è se qualcun'altra biathleta azzurra potrà assurgere ai medesimi livelli d'eccellenza in futuro.