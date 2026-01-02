Biathlon i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi Tra certezze e ballottaggi

Per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia può contare su tre biathleti già certi di partecipare. Tuttavia, il processo di selezione resta aperto, con alcuni posti ancora da assegnare attraverso confronti e valutazioni. In questo scenario, le scelte finali dipenderanno dalle performance e dalla forma dei candidati, rendendo il percorso verso i Giochi ancora in evoluzione.

Rebus sic stantibus, i biathleti italiani già certi di prendere parte ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 sono tre. Banalmente, quelli che hanno vinto in Coppa del Mondo. Si parla di Tommaso Giacomel in campo maschile, di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel settore femminile. Non a caso, le ultime due citate non gareggeranno a Oberhof, allo scopo di preparare al meglio l’obiettivo supremo dell’inverno. Ragionando pragmaticamente, anche Lukas Hofer può essere considerato sicuramente della partita. Vuoi per lo status pregresso di cui gode il veterano sudtirolese, vuoi perché il suo rendimento non è in discussione ed è difficile pensare che una pletora di azzurri possa far meglio da qui a fine gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

