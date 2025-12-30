Nel panorama dell’atletica italiana, il 2025 ha segnato un passo importante verso il ricambio generazionale, rendendo evidente come nuove figure stiano emergendo a livello senior. Tra queste, Kelly Doualla si distingue come una delle possibili rappresentanti del futuro azzurro per il 2026. Questo percorso di crescita testimonia un rinnovamento che mira a rafforzare la competitività del settore, mantenendo l’attenzione su giovani talenti e prospettive di lungo termine.

Il 2025 dell’atletica italiana ha lasciato in eredità qualcosa che va oltre le medaglie e i titoli: la sensazione concreta che il ricambio generazionale non sia più un tema astratto, ma una realtà già visibile. I successi della Nazionale assoluta agli Europei a squadre e il dominio nelle rassegne giovanili hanno mostrato un movimento capace di produrre talento in modo continuo. Ora la sfida si sposta sul 2026, l’anno in cui molti di questi prospetti saranno chiamati a confrontarsi con il mondo senior senza più la protezione delle categorie giovanili. Il dato più significativo non è solo quantitativo, ma qualitativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, i possibili nomi nuovi dell’Italia per il 2026. Kelly Doualla al primo confronto tra le senior

