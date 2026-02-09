WWE | Becky Lynch scatenata attacchi diretti a Maxxine Natalya e Adam Pearce prima di RAW

Prima di entrare sul ring, Becky Lynch ha già fatto parlare di sé. La campionessa delle donne ha pubblicato un post su Twitter che ha scaldato gli animi. Nel messaggio, ha rivolto frecciatine a Maxxine Dupri, Natalya e al GM Adam Pearce, annunciando che non le manderà di certo a dire anche durante la trasmissione di stasera. La tensione cresce in vista di RAW.

Becky Lynch non le manda certo a dire. e non è nemmeno ancora salita sul ring. Alla vigilia di RAW, l’attuale Women’s Intercontinental Champion ha infiammato i social con un post esplosivo, lanciando frecciatine a Maxxine Dupri, Natalya e al General Manager di RAW, Adam Pearce. E ha anche chiarito senza mezzi termini che a Cleveland pretende cinque diverse varianti di patate pronte ad aspettarla. Lynch ha iniziato il suo post esaltando la domenica del Super Bowl insieme al marito Seth Rollins, prima di spostare l’attenzione sull’appuntamento di lunedì sera:” Super Bowl, stiamo arrivando!!! Il marito super sexy ed io non vediamo l’ora!! Sarà una sfida sportiva emozionante! Forza football americano!!! “ Poi è passata a RAW e alle sue rivali: “Poi via a Cleveland per MOODY MAXXINE contro NUTTY NATTIE! Non vedo l’ora che queste due SCEME si scatenino tra loro!!!” E ovviamente non poteva mancare una stoccata al GM di RAW: “PETTY PEARCE farà meglio a farmi trovare la mia SUITE e tutte e 5 le varianti di PATATE pronte! È bello essere la campionessa!!!” Super Bowl HERE WE COME!!! THE HOT HUSBAND AND I CANT WAIT!! Should be an exciting matchup of sports! LET’S GO AMERICAN FOOTBALL!!! Then off to Cleveland for MOODY MAXXINE vs NUTTY NATTIE! Can’t wait for these two DOPES to tear into each other!!! PETTY PEARCE better have my SUITE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Approfondimenti su WWE RAW

Durante l’episodio di Raw trasmesso dal Barclays Center di Brooklyn, Becky Lynch ha conquistato nuovamente il titolo di WWE Women’s Intercontinental Champion, sconfiggendo Maxxine Dupri.

