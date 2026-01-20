Becky Lynch | questo potrebbe essere il mio ultimo contratto con la WWE

Becky Lynch ha dichiarato che questo potrebbe essere il suo ultimo contratto con la WWE. La wrestler irlandese ha espresso chiaramente la possibilità di concludere la sua carriera all’interno della compagnia di wrestling. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, suscitando interesse su quale sarà il suo futuro nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Becky Lynch potrebbe essere vicina alla fine della sua carriera nella WWE, e questa volta non sta facendo mistero della cosa. Nel primo episodio della seconda stagione di WWE Unreal, l’ex campionessa femminile Raw ha parlato con estrema sincerità del peso emotivo di essere una performer a tempo pieno e una mamma, rivelando che il suo attuale contratto sarà probabilmente l’ultimo. “Probabilmente è così. Questa è l’ultima volta. Questo è l’ultimo contratto”. Becky e suo marito Seth Rollins hanno dato il benvenuto alla loro figlia Roux alla fine del 2020, con Lynch che ha fatto un passo indietro dal ring prima di fare il suo ritorno a sorpresa a SummerSlam 2021. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

