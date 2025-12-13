Parità di genere certificazione alla Bcc Felsinea

Bcc Felsinea ha conseguito la certificazione UNI PdR 125:2022 per la parità di genere, rilasciata da Bureau Veritas. Questa attestazione riconosce l’impegno della banca nel promuovere un ambiente lavorativo equo e inclusivo, rispettando gli standard internazionali sulla parità di trattamento e opportunità tra uomini e donne.

Bcc Felsinea annuncia l’ottenimento della Certificazione per la parità di genere UNI PdR 125:2022, rilasciata da Bureau Veritas, ente leader a livello mondiale nella certificazione, nelle ispezioni e nella verifica di conformità. Questo riconoscimento ufficializza l’impegno della banca verso l’inclusività, un valore che da sempre è al centro della sua cultura aziendale, orientata al rispetto e alla valorizzazione di tutte le persone. "La certificazione, tuttavia, non rappresenta un punto di arrivo – spiega una nota dell’istituto –: segna un nuovo capitolo nell’impegno della banca, che proseguirà con obiettivi annuali volti a garantire un miglioramento continuo delle proprie politiche di parità e inclusione". Ilrestodelcarlino.it Parità di genere, certificazione alla Bcc Felsinea - Bcc Felsinea annuncia l’ottenimento della Certificazione per la parità di genere UNI PdR 125:2022, rilasciata da Bureau Veritas, ente leader a livello mondiale nella certificazione, nelle ispezioni e ... ilrestodelcarlino.it

LA BCC ravennate forlivese e imolese rinnova la certificazione per la Parità di Genere - A fine novembre 2025 l’audit di rinnovo ha confermato con esito positivo la certificazione per il prossimo triennio (2026/2028, con decorrenza dalla data di scadenza del precedente ciclo certificativo ... ravennawebtv.it

Parità di genere, raccolta differenziata, povertà, disuguaglianze. La situazione nelle Marche - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Parità di genere, certificazione alla Bcc Felsinea