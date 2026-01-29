BCC Felsinea e il territorio | Un triennio di crescita con lo sguardo al futuro

Negli ultimi tre anni, BCC Felsinea ha rafforzato la sua presenza tra Bologna e Modena. La banca ha registrato una crescita stabile e si è fatta conoscere come punto di riferimento per le comunità locali. I clienti continuano a fidarsi di più di una banca che investe nel territorio e nelle persone che ci vivono.

Negli ultimi tre anni, BCC Felsinea ha consolidato il proprio ruolo di banca di riferimento per i territori di Bologna e Modena, con una crescita economica solida e una forte connessione con le comunità locali. La vocazione mutualistica rappresenta uno dei tratti distintivi dell'istituto. Nel triennio 2023-2025 la banca ha destinato oltre 2 milioni di euro (+90% rispetto al triennio precedente) a iniziative di beneficenza, mutualità e sostegno al terzo settore, supportando più di 1.100 progetti locali. "Essere una banca di credito cooperativo significa prima di tutto restituire valore al territorio in cui operiamo – sottolinea il direttore generale Andrea Alpi –.

