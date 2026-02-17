Risvegliato dal ghiaccio di 5.000 anni un batterio che resiste a 10 antibiotici | Rischi ma anche opportunità

Da fanpage.it 17 feb 2026

Un batterio di 5.000 anni, riscoperto nella grotta di Scari?oara in Romania, resiste a dieci diversi antibiotici. Gli scienziati hanno trovato il microrganismo tra le rocce congelate, dove rimaneva inattivo da millenni. La scoperta apre nuove domande sulla resistenza ai farmaci e sui rischi di sviluppare batteri più forti, ma offre anche spunti per nuove terapie.

Dalla grotta glaciale di Sc?ri?oara in Romania è stato estratto un ceppo batterico che era sepolto sotto uno strato di ghiaccio di 5.000 anni. Il microrganismo, chiamato Psychrobacter SC65A.3, è stato trasferito in un laboratorio dove ha dimostrato di essere resistente a dieci antibiotici per combattere molteplici infezioni. Il superbatterio del passato può rappresentare una minaccia, ma anche un'occasione preziosa, secondo gli studiosi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

