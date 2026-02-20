Un batterio di 5mila anni individuato in Romania | resiste a 10 antibiotici moderni ma contrasta alcuni patogeni come il più pericoloso degli stafilococchi Che cosa significa per la scienza

Un batterio di 5.000 anni, scoperto in Romania, resiste a dieci antibiotici attuali e combatte alcuni patogeni, tra cui il pericoloso stafilococco. La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati nella Grotta di Scari?oara, dove hanno analizzato un campione di ghiaccio. Questo organismo antico può offrire nuove informazioni sulla resistenza batterica nel tempo. La ricerca si concentra sulla capacità del batterio di sopravvivere e adattarsi a condizioni estreme. La scoperta apre nuove prospettive per studi sulla storia della microbiologia.

Un ceppo antico con resistenza moderna Il batterio, denominato Psychrobacter SC65A.3, è un microrganismo adattato alle basse temperature - tipico dei cosiddetti psicrofili - e ha sorpreso gli scienziati (che ne hanno esposto l'isolamento in uno studio su Frontiers in Microbiology) per il suo profilo di resistenza. Dopo aver testato la sua sensibilità in laboratorio contro 28 antibiotici appartenenti a 10 classi diverse, è emerso che Psychrobacter SC65A.3 resiste a dieci di essi, compresi alcuni utilizzati nella pratica clinica moderna per curare infezioni gravi e Gram-positive come vancomicina, clandimicina e alcune lincosamidi.