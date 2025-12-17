Basket serie B | Solbat Golfo Piombino-Verodol CBD Pielle Livorno 65-82 | i biancoblù dominano il derby e volano alle Final Four
La Pielle Livorno conquista una vittoria importante nel derby contro il Golfo Piombino, portandosi alle Final Four. I biancoblù dimostrano determinazione e talento, dominando l'incontro e rafforzando la loro posizione nella serie B. Appuntamento questa sera alle 21 al PalaTenda, un nuovo impegno per consolidare il cammino verso la fase successiva del torneo.
Nuovo impegno per la Pielle Livorno che questa sera alle 21 giocherà al PalaTenda il derby contro il Basket Golfo Piombino. Una partita importante per i biancoblù che vogliono dare continuità alla grande prestazione messa in campo con la Luiss Roma e portare a casa due punti nell'ultima gara. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Pielle a Piombino per il derby: in palio le final four di Coppa Italia; OraSì Basket Ravenna - Solbat Golfo Piombino 67-86; OraSì Ravenna ko al PalaCosta: Piombino vince 86-67; Serie B - Piombino vince al PalaCosta, Ravenna battuta.
Serie B – Piombino vince al PalaCosta, Ravenna battuta - Ravenna, 14 dicembre– Sedicesima giornata di Serie B Nazionale al PalaCosta, dove la Solbat Golfo Piombino si aggiudica la vittoria con il punteggio di ... basketinside.com
OraSì Ravenna ko al PalaCosta: Piombino vince 86-67 - Al PalaCosta, Solbat Golfo Piombino si aggiudica la vittoria contro OraSì Ravenna nella 16 giornata di Serie B Nazionale ... ravennanotizie.it
Serie B Nazionale: sul cammino della VeroDol CBD PL c’è la Solbat Piombino - La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO, reduce dalla netta vittoria nel big match contro la Luiss Roma (94- pianetabasket.com
