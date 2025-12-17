Basket serie B | Solbat Golfo Piombino-Verodol CBD Pielle Livorno 65-82 | i biancoblù dominano il derby e volano alle Final Four

La Pielle Livorno conquista una vittoria importante nel derby contro il Golfo Piombino, portandosi alle Final Four. I biancoblù dimostrano determinazione e talento, dominando l'incontro e rafforzando la loro posizione nella serie B. Appuntamento questa sera alle 21 al PalaTenda, un nuovo impegno per consolidare il cammino verso la fase successiva del torneo.

Nuovo impegno per la Pielle Livorno che questa sera alle 21 giocherà al PalaTenda il derby contro il Basket Golfo Piombino. Una partita importante per i biancoblù che vogliono dare continuità alla grande prestazione messa in campo con la Luiss Roma e portare a casa due punti nell'ultima gara. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

