Basket serie B | Pielle Turchetto archivia Chiusi e guarda oltre | La Coppa? Sarebbe una soddisfazione giocarla
La Pielle Basket torna alla vittoria con un successo importante contro Chiusi, conquistando due punti cruciali per il cammino in serie B. Con questa vittoria, la squadra si avvicina ulteriormente alla vetta, mantenendo vive le speranze di giocarsi la possibilità di partecipare alla Coppa. Le parole di Turchetto riflettono l'entusiasmo e gli obiettivi futuri della squadra.
La Pielle centra un successo fondamentale per 83-75 contro Chiusi e si riporta a -2 dalla vetta occupata dalla Virtus Roma. Una partita equilibrata quella del PalaMacchia, decisa da un grande terzo quarto dei biancoblù.Al termine della gara coach Andrea Turchetto ha analizzato con entusiasmo la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
