Basket Serie B femminile L’Oleificio Fiorentini batte il Cmb Valdarno e consolida il settimo posto
L’Oleificio Fiorentini ha vinto contro il Cmb Valdarno grazie a una buona prestazione offensiva. La partita si è decisa sul ritmo più veloce delle padroni di casa, che hanno mantenuto il controllo nel secondo tempo. Miccoli ha segnato 19 punti, mentre Samokhvalova ha contribuito con 15. Il successo permette alle fiorentine di rafforzare la posizione in classifica, consolidando il settimo posto. La prossima sfida si avvicina per entrambe le squadre.
COSTONE 74 CMB VALDARNO 56 COSTONE: Samokhvalova 15, Miccoli 19, Pastorelli 2, Zanelli, Casini 1, Bonaccini G. 2, Sposato A. 6, Pierucci 3, Bonaccini V. 2, Nanni 2, Sabia 10, Uggen 12. Allenatore Fattorini. CMB VALDARNO: Batistini, Folcarelli 8, Kenfack 8, Sposato N. 6, Campagnaro 12, Torrini 5, Solazzo 4, Trapani 5, Innocenti 7. Allenatore Piccioli. Arbitri: Profeti, Gigoni. Parziali: 25-51, 47-37, 63-38. SIENA – Seconda vittoria di fila per l’Oleificio Fiorentini Costone che supera al PalaOrlandi il Centro Minibasket Valdarno per 74-56. Un successo importante per le ragazze di coach David Fattorini che blindano ulteriormente il proprio settimo posto in classifica, per di più ribaltando il -11 dell’andata riportato a San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket Serie B femminile. Oleificio Fiorentini. Comincia il ritorno. L’ostacolo è TerniLa stagione di Basket Serie B femminile riprende con l’Oleificio Fiorentini Costone che, questa sera alle 18, affronta in casa Terni al PalaOrlandi.
Basket Serie B femminile. Oleificio Fiorentini in viaggio. Duello nella tana di PiombinoStasera l’Oleificio Fiorentini Costone affronta una trasferta difficile a Piombino contro il Basket Golfo.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie B Femminile, le finali si giocheranno a Codroipo e Latisana dall’8 al 14 giugno; Basket Regionale, ultimo impegno di regular season nel torneo di Serie B Femminile; Basket, che pasticcio le finali di serie B femminile: giocatrici e società in rivolta; Serie B femminile, l'Interclub piega Bolzano con una gran difesa.
Basket femminile, la Chemco perde a Cavezzo il big match del campionato di Serie BCAVEZZO (Modena) – Partita gagliarda per la Chemco Puianello (26) che, nella ventunesima giornata del campionato di Serie B femminile di pallacanestro, perde sul campo della capolista Cavezzo (38) dop ... reggionline.com
Basket femminile serie B, successo per la Bagalier. La squadra civitanovese è in quinta posizioneLa Bagalier Feba Civitanova ha battuto 85-49 (parziali 24-10, 23-11, 20-11, 18-17) la Pielle Livorno nel campionato di ... msn.com
Basket, serie B Naz.le (28^ giornata): Weekend nero per le squadre della provincia di Pistoia. GIRONE B Dany Quarrata-Fabriano 70-84. Il Dany non riesce più a vincere... Ieri sera la formazione di coach Tonfoni ha ceduto le armi al Ristopro Janus Fabriano ( - facebook.com facebook
Basket, serie C: Manerbio cade a Viadana, Ospitaletto domina Cernusco x.com