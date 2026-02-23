Basket Serie B femminile L’Oleificio Fiorentini batte il Cmb Valdarno e consolida il settimo posto

L’Oleificio Fiorentini ha vinto contro il Cmb Valdarno grazie a una buona prestazione offensiva. La partita si è decisa sul ritmo più veloce delle padroni di casa, che hanno mantenuto il controllo nel secondo tempo. Miccoli ha segnato 19 punti, mentre Samokhvalova ha contribuito con 15. Il successo permette alle fiorentine di rafforzare la posizione in classifica, consolidando il settimo posto. La prossima sfida si avvicina per entrambe le squadre.