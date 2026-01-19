Basket serie A2 donne | le valdarnesi sconfitte solo all’extratime 68-74 dopo una gara di gran livello Altra beffa per la Galli a Milano Non basta Favre per evitare il ko

Nel campionato di Serie A2 donne, la Galli San Giovanni ha affrontato una partita combattuta contro Milano, conclusa solo dopo l’extratime con il risultato di 68-74. Nonostante una prestazione di alto livello, le valdarnesi sono state sconfitte, con Favre che non è bastata a evitare la sconfitta. Si tratta di un’altra difficile battuta d’arresto in un confronto equilibrato, che evidenzia la competitività della squadra in questa fase della stagione.

SAN GIOVANNI Un’altra cocente beffa dopo la sconfitta, a fil di sirena, rimediata nella gara di andata. Sanga Milano si conferma bestia nera della Polisportiva Galli nel campionato di A2 di basket femminile, le lombarde infatti battono a San Giovanni le ragazze di coach Garcia solo all’extratime per 68-74, confermando il loro buon momento e allungando in classifica al primo posto sempre in coabitazione con Costa Masnaga, anche’essa vittoriosa per un punto nel match interno che la vedeva opposta al Jolly Livorno. Fatale il finale di ultimo quarto dove le sangiovannesi non sono riuscite a gestire il vantaggio prima di crollare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie A2 donne: le valdarnesi sconfitte solo all’extratime (68-74) dopo una gara di gran livello. Altra beffa per la Galli a Milano. Non basta Favre per evitare il ko Basket serie A2 donne: la vittoria in Sardegna ha esaltato il gruppo. La Galli adesso punta al vertice. Sabato duro esame con Milano

Dopo la vittoria in Sardegna contro il Selargius, la Polisportiva Galli si prepara a un importante match di campionato. Sabato alle 18, al palazzetto di San Giovanni, affronta il Sanga Milano, squadra in testa alla classifica con 22 punti. La partita rappresenta un banco di prova fondamentale per il gruppo, che punta a consolidare la propria posizione e a proseguire il percorso verso i vertici della serie A2 donne. Leggi anche: Basket donne serie B: superato Milano (79-76). La Galli non perdona Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Basket serie A2 donne: le valdarnesi sconfitte solo all’extratime (68-74) dopo una gara di gran livello. Altra beffa per la Galli a Milano. Non basta Favre per evitare il ko - SAN GIOVANNI Un’altra cocente beffa dopo la sconfitta, a fil di sirena , rimediata nella gara di andata. sport.quotidiano.net

