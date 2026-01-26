Basket solo un overtime piega a Livorno il GMV sul campo della capolista in DR2

Nel campionato di Divisione Regionale 2, il GMV di Pisa subisce una sconfitta in overtime contro la capolista Fortezza Livorno. La partita, combattuta e equilibrata, si conclude dopo un supplementare, nonostante i biancoverdi abbiano lottato fino all’ultimo minuto. La sfida si è disputata sul campo della squadra di Livorno, evidenziando l’impegno e la determinazione delle due formazioni in una gara intensa e senza esclusione di colpi.

Pisa, 25 gennaio 2026 – Davvero sfortunato il GMV, nella prima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2: sul campo della capolista Fortezza Livorno, gli uomini di Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli e Nicola Daini, hanno dovuto chinare il capo dopo un supplementare, al termine di un match combattuto punto a punto, che i biancoverdi si sono trovati ad un passo da vincere al termine dei tempi regolari. Il nervosismo, su cui ha inciso anche l'arbitraggio, ed una situazione falli peggiore hanno però costretto i ragazzi di Ghezzano ad un overtime che non avuto storia.

