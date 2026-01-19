Il DREAM Pisa interrompe la sua serie negativa con una sconfitta sul campo della capolista Fortezza Livorno, in Divisione Regionale 2, girone D. La partita ha evidenziato la superiorità della squadra di casa, che ha dimostrato maggiore qualità offensiva, continuità e fisicità. Una giornata negativa per i giovani pisani, che dovranno ora concentrarsi per migliorare le proprie prestazioni nel prosieguo del campionato.

Pisa, 18 gennaio 2026 – Dopo due sconfitte consecutive, la capolista Fortezza Livorno torna al successo, nell’ultima giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, e lo fa a spese del giovane DREAM Pisa, al termine di un match in cui è apparsa tutta la superiorità della squadra di casa, per qualità offensiva, continuità e fisicità. I ragazzi di Paganucci e De Luca, sempre sotto, hanno avuto però il merito di non mollare mai.. LA CRONACA – L’avvio è complicato per i gialloblù, che soffrono fin dalle prime battute il talento e l’efficacia offensiva dei livornesi, bravi a punire con continuità ogni minima disattenzione difensiva, e ad andare all'intervallo lungo sul punteggio di 53-35. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket, niente da fare per il DREAM Pisa, sul campo della capolista Fortezza, in DR2

