Basket ancora una sconfitta del CUS Pisa a Venturina in Divisione Regionale 1
Il CUS Pisa incappa in un'altra sconfitta nel campionato di Divisione Regionale 1, questa volta sul campo dello Studio Arcadia Valdicornia. La partita, valida per la penultima giornata di andata, si è conclusa con un risultato negativo per la squadra pisana, che cerca ancora la reazione nel prosieguo della stagione.
Pisa, 14 dicembre 2025 – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, sul campo dello Studio Arcadia Valdicornia, nella terzultima di andata del campionato di Divisione Regionale 1. Gli uomini di Giuntoli hanno iniziato nel peggiore dei modi l’incontro, andando al riposo sotto di 15 lunghezze, per poi recuperare quasi tutto lo svantaggio nel terzo periodo, soprattutto dall’arco, senza però riuscire nel quarto a raggiungere gli avversari.. LA CRONACA – L’avvio vede il CUS con la testa sempre negli spogliatoi: scelte sbagliate, pause ed errori al tiro (emblematico lo 0 su 14 nel tiro da tre punti) portano i padroni di casa a chiudere il primo quarto sul 18-11. Sport.quotidiano.net
