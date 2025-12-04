Basket passo indietro del CUS Pisa a Monsummano in Divisione Regionale 1

Pisa, 4 dicembre 2025 – Passo indietro del Cosmocare CUS Pisa, sul campo di Monsummano, nel turno infrasettimanale del campionato di Divisione Regionale 1. Gli uomini di Giuntoli, privi di Fiorindi, non sono mai stati in partita, mostrandosi permissivi in difesa e tirando in attacco con percentuali inguardabili, soprattutto dall’arco.. LA CRONACA – Privo del suo leader Fiorindi, il quintetto universitario, affidato in regia al giovane Colombini, va subito sotto, non riuscendo ad incidere in attacco e trovando, nel primo quarto, solo 3 canestri del solito Quarta ed uno di Spagnolli ( 18-8 ). Il divario aumenta nel secondo parziale, in cui la difesa universitaria concede ben 27 punti alla Gioielleria Mancini, pur riuscendo a migliorare in attacco, con 8 punti di Colombini (3 su 3 da due e 2 su 2 in lunetta) e 6 di Malfatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, passo indietro del CUS Pisa a Monsummano, in Divisione Regionale 1

