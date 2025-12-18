Basket | terza vittoria consecutiva per la Benacquista Latina che supera San Severo

La Benacquista Latina continua il suo ottimo momento, conquistando la terza vittoria consecutiva. Dopo un percorso di crescita, la squadra dimostra carattere e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica. Un successo importante anche tra le mura amiche, che rafforza la fiducia e il talento del team in vista delle prossime sfide.

Terza vittoria consecutiva per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che torna al successo anche tra le mura amiche. Nel turno infrasettimanale valido per la 17esima giornata del campionato di Serie B Nazionale, i nerazzurri hanno superato l'Allianz Pazienza San Severo con il punteggio di.

