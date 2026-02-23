Basket importante successo del GMV sul campo caldo di Grosseto in DR2

Il GMV conquista una vittoria decisiva sul campo difficile di Grosseto, grazie a una prestazione solida e determinata. La squadra toscana ha dimostrato di saper reagire alle pressioni e ha sfruttato al meglio le occasioni offensive. La partita, combattuta fin dall’inizio, si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione del GMV in classifica. La sfida tra le due formazioni si è rivelata intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

© Sport.quotidiano.net - Basket, importante successo del GMV, sul campo caldo di Grosseto, in DR2

Pisa, 23 febbraio 2026 – Importante vittoria in trasferta per il GMV, sull’ostico campo del Team 90 Grosseto, nella quinta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Contro un avversario dominato nella fase centrale del match, il quintetto di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli ha saputo contenerne il rientro nel finale, conquistando due punti molto utili per risalire in classifica.. LA CRONACA – L’avvio vede il dominio dei padroni di casa, grazie ad un’alta intensità difensiva e a movimenti offensivi veloci, ma, dopo lo smarrimento iniziale, i biancoverdi cominciano a ingranare e a far girare bene la palla, recuperando lo svantaggio e chiudendo avanti il primo quarto ( 13-19 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Basket, solo un overtime piega a Livorno il GMV, sul campo della capolista, in DR2Nel campionato di Divisione Regionale 2, il GMV di Pisa subisce una sconfitta in overtime contro la capolista Fortezza Livorno. Leggi anche: Basket, trasferta amara per il DREAM Pisa, in DR2, sul campo del Team 90 Grosseto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Sicilia basket: Serie B, la Cofa mineraria Pallacanestro Viagrande regola il Gonzaga Palermo; BASKET La Robur et Fides traccia la strada all’Assigeco espugnando Sesto San Giovanni; Nona vittoria in campionato per la Sicily by Car Alcamo Bask; Basket, serie B, la soddisfazione di coach Salieri: Complimenti ai ragazzi, hanno giocato la migliore partita dell'anno. Basket: l’intervista pre-partita a Daniele OkerekeLa vittoria di domenica scorsa sul campo di Corato ha ridato slancio al Barcellona Basket, chiamato a reagire dopo la battuta d’arresto nel derby contro gli Svincolati Milazzo. Un successo... Vai all' ... 24live.it Basket femminile serie B, successo per la Bagalier. La squadra civitanovese è in quinta posizioneLa Bagalier Feba Civitanova ha battuto 85-49 (parziali 24-10, 23-11, 20-11, 18-17) la Pielle Livorno nel campionato di ... msn.com Vittoria importante per la Runner Basket Sestese che riscatta la sconfitta del girone d’andata e ha la meglio su Valbisenzio Basekt. Una vittoria che permette di agganciare l’ottavo posto in attesa di una settimana impegnativa con due partite nei prossimi 7 gior - facebook.com facebook