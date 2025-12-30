Basket femminile le migliori italiane della 13esima giornata di Serie A1 Attura trascina la Geas non basta a Battipaglia un’ottima Potolicchio

La tredicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026 ha visto alcune protagoniste emergere, con Attura che ha guidato la Geas e Potolicchio che si è distinta per Battipaglia. Le cinque partite disputate hanno influito sulla classifica, consolidando la posizione di Schio in vetta. Ecco un riepilogo delle migliori italiane e degli eventi principali di questa giornata.

Si è ieri conclusa la tredicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026. Le cinque partite previste hanno modificato la classifica e con la vittoria di domenica, Schio ha nuovamente allungato in vetta. Andiamo ad analizzare le migliori prestazioni delle giocatrici italiane durante questo turno di campionato. Nella vittoria esterna di Derthona su Sassari spiccano i 12 punti di un’ispirata Francesca Melchiori, assistita brillantemente da Anastasia Conte e Caterina Dotto con undici punti ciascuna. Per le isolane non bastano gli 11 punti di Deborah Carangelo. Nel successo di Broni su Battipaglia è stata Raffaella Potolicchio a far segnare la migliore prestazione, chiudendo con 18 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 13esima giornata di Serie A1. Attura trascina la Geas, non basta a Battipaglia un’ottima Potolicchio Leggi anche: Basket femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Conte e Attura decisive, bene anche Madera e Cubaj Leggi anche: Basket femminile, le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1. Lorela Cubaj trascina Venezia, sugli scudi anche Debora Carangelo e Caterina Moroni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Basket femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di A1. Conte trascina Derthona, bene anche Cupido e Carangelo; A2A sarà il Title Sponsor delle Final Eight 2026 di Coppa Italia di Serie A1 e Serie A2; L'Italia è stata di bronzo ma il '25 è stato d'oro; Basket femminile: anticipo col sorriso per Schio, che passa agilmente a Roseto. Basket femminile, le migliori italiane della 13esima giornata di Serie A1. Attura trascina la Geas, non basta a Battipaglia un’ottima Potolicchio - Si è ieri conclusa la tredicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025- oasport.it Basket femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di A1. Conte trascina Derthona, bene anche Cupido e Carangelo - Si è conclusa ieri la dodicesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025- oasport.it

Basket, agli Europei femminili l'Italia batte anche la Lituania e vince il girone - La Nazionale italiana di basket femminile chiude a punteggio pieno il difficilissimo girone di Bologna. rainews.it

Basket femminile, la missione dell'Italia per il 2026: tornare ai Mondiali dopo 32 anni - facebook.com facebook

Basket femminile, la Dinamo Women cade in casa contro Tortona: 65-86 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.