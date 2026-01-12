Basket - B maschile Bcl missione compiuta Successo e aggancio

La squadra maschile di basket BCL ha raggiunto un importante risultato, superando STOSA VIRTUS SIENA con il punteggio di 80-75. La vittoria consente ai nostri di agganciare una posizione significativa in classifica, segnando un passo avanti nella stagione. I giocatori hanno dimostrato determinazione e precisione in una partita equilibrata, consolidando il percorso di crescita e di obiettivi raggiunti dalla squadra.

bcl 80 STOSA VIRTUS SIENA 75 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Valentini 11, Drocker 20, Donati n.e., Dubois 12, Barsanti, Del Debbio 9, Pierini n.e., Pichi 7, Trentin 18, Cirrone n.e.. All.: Olivieri. STOSA VIRTUS SIENA: Braccagni, Redaelli 6, Costantini 10, Calvellani 15, Morciano 22, Gianoli 16, Bartelloni, Guerra n.e., Cini 6, Crocetta, Vegni. All.: Evangelisti. Arbitri: Nocchi di Pisa e Parigi di Firenze. Note: parziali 21-15, 39-34, 61-55; fallo tecnico a Trentin e a coach Olivieri. LUCCA - Missione riuscita. L'obiettivo era agganciare una delle due battistrada senesi, quella uscita sconfitta dalla stracittadina della torre del Mangia, il Costone Siena, battuto sabato sera dalla Mens Sana, sempre sola al comando.

