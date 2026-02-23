Baronissi vandalizzata la casetta del book crossing | la condanna del Comune

Un atto vandalico ha danneggiato la casetta del book crossing a Baronissi, un punto di scambio libri installato nel parco cittadino. La causa è stata l’intenzionalità di alcuni vandali di distruggere lo spazio dedicato alla promozione della cultura e della partecipazione comunitaria. La struttura, posizionata vicino all’ingresso principale, ha subito danni evidenti e richiederà interventi di riparazione. La municipalità esprime preoccupazione e invita i cittadini a vigilare.

. Atto vandalico a Baronissi ai danni della casetta del book crossing, lo spazio dedicato allo scambio libero di libri nato per promuovere cultura, condivisione e partecipazione. A intervenire è l’ Amministrazione Comunale, che ha espresso una netta condanna per quanto accaduto. “Colpire un presidio culturale significa colpire l’intera città”, è il messaggio dell’ente, che definisce il gesto incivile e privo di rispetto verso chi contribuisce ogni giorno a costruire una comunità viva e solidale. Verifiche sulle immagini e responsabilità. Il Comune ha fatto sapere che sono già in corso verifiche attraverso il sistema di videosorveglianza presente sul territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

Via Cristallo, vandalizzata la casetta della colonia felinaLa conseliera Valentina Milici del II municipio segnala un atto vandalico alla casetta della colonia felina di via Cristallo, nel quartiere Canalicchio.

Vandalizzata la casetta dei libri alla Villa comunale: "Non è una bravata, ma inciviltà"Questa mattina alla Villa comunale di Chieti è stata trovata vandalizzata e gravemente danneggiata la casetta dedicata allo scambio di libri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

La Casetta dei libri vandalizzata sarà riparata: I volontari del Verde non vanno in ferieLa Casetta dei libri vandalizzata nei giorni scorsi al Parco Berlinguer (di fianco alla polisportiva Modena est) è al ’pronto soccorso’. Se ne sta prendendo cura il Gruppo verde e panchine del ... ilrestodelcarlino.it