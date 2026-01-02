Vandalizzata la casetta dei libri alla Villa comunale | Non è una bravata ma inciviltà

Questa mattina alla Villa comunale di Chieti è stata trovata vandalizzata e gravemente danneggiata la casetta dedicata allo scambio di libri. L'episodio non appare essere una semplice bravata, ma un atto di inciviltà che danneggia un servizio utile alla comunità. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare gli spazi condivisi e di promuovere comportamenti civili.

Amara scoperta questa mattina alla Villa comunale di Chieti, dove la casetta del libro scambio è stata trovata vandalizzata e gravemente danneggiata. Il piccolo presidio dedicato alla lettura, inaugurato nel 2021 accanto alla panchina del diritto alla cultura, è stato oggetto di un gesto incivile.

