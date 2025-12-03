Lotta ai tumori e prevenzione | anche i finanzieri aderiscono agli screening oncologici

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il comando provinciale della guardia di finanza di Agrigento aderisce alla campagna di screening promossa dall’Asp per la prevenzione dei tumori del colon retto, della mammella e della cervice uterina. L’inziativa è stata illustrata in mattinata nella sala stampa del comando provinciale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

lotta tumori prevenzione finanzieriTumori, la speranza nei vaccini a mRna. Ma gli esperti avvertono: “Ricerca a rischio per i tagli Usa” - Sono 230 i trial clinici in corso per 20 tipi di cancro: i primi risultati attesi nel 2026. Scrive msn.com

lotta tumori prevenzione finanzieriTumori, prevenzione all’anno zero e... I calabresi continuano a partire - Nel 2023 la mobilità per i ricoveri oncologici è costata 26,4 milioni di euro, il valore più alto degli ultimi 6 anni. Da msn.com

Lotta al tumore: "La prevenzione è fondamentale" - Ha vissuto in prima persona l’importanza della prevenzione sanitaria e l’importanza di avere una sanità a misura di cittadino e anche per questo, per il suo vissuto personale, Sara Mordacci, ... Si legge su lanazione.it

Scuola e lotta ai tumori. Prevenzione con i volontari - Intanto sbloccato da Calcinaro l’ostacolo per la partecipazione dei medici. ilrestodelcarlino.it scrive

Tumori maschili, ecco le visite gratuite. Prevenzione fondamentale - Nastro Blu, l’annuale campagna di sensibilizzazione nazionale della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, incentrata sulle patologie tumorali ... Come scrive lanazione.it

Prevenzione, nuovo farmaco e test genetici nella lotta ai tumori - Un metodo diagnostico che può salvare la vita, soprattutto in persone con famigliarità alla malattia. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Tumori Prevenzione Finanzieri