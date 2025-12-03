Lotta ai tumori e prevenzione | anche i finanzieri aderiscono agli screening oncologici

Anche il comando provinciale della guardia di finanza di Agrigento aderisce alla campagna di screening promossa dall’Asp per la prevenzione dei tumori del colon retto, della mammella e della cervice uterina. L’inziativa è stata illustrata in mattinata nella sala stampa del comando provinciale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

