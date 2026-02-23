Bando auto della Regione Veneto adesioni triplicate rispetto all' anno precedente

Il bando per la rottamazione di auto inquinanti promosso dalla Regione Veneto ha visto un aumento significativo di adesioni, con un numero di manifestazioni di interesse triplicato rispetto all’anno scorso. La causa di questa crescita è la maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini e gli incentivi offerti. Quest’anno, le richieste sono arrivate a 12, superando di gran lunga quelle registrate nel 2022. La Regione ha annunciato che le domande continueranno ad arrivare nelle prossime settimane.

«Il rinnovo del parco auto rappresenta una leva strategica importante per il contenimento delle emissioni», ha commentato l’assessore Elisa Venturini È un vero e proprio boom quello registrato dal bando per la rottamazione dei veicoli più inquinanti promosso dalla Regione del Veneto: le manifestazioni di interesse sono state 4.148, a fronte delle 1.405 dell’anno precedente. Un dato che segna richieste quasi triplicate e conferma il forte interesse dei cittadini verso il rinnovo del parco circolante e le politiche di mobilità sostenibile. La misura mette a disposizione 9 milioni di euro per incentivare la rottamazione di autoveicoli e motoveicoli inquinanti e la loro sostituzione con mezzi a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Veronasera.it

