Unrae mercato dell’auto chiude il 2025 in flessione del 2,1% rispetto all’anno precedente

Nel 2025, il mercato automobilistico italiano ha registrato una leggera flessione del 2,1% rispetto all’anno precedente, secondo i dati di UNRAE. Con un totale di circa 1 milione di vetture vendute, il settore conferma le previsioni di stabilità, evidenziando un andamento contenuto rispetto agli anni precedenti. Questa dinamica riflette le sfide e le trasformazioni in corso nel comparto, tra innovazione e cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato delle autovetture in Italia chiude il 2025 in linea con le previsioni formulate da UNRAE, attestandosi a 1.525.722 immatricolazioni complessive, in flessione del 2,1% rispetto alle 1.558.720 unità dell'anno precedente, e confermando un divario del 20,4% rispetto ai livelli del 2019. L'ultimo mese dell'anno contribuisce con un lieve segno positivo: con 108.075 vetture immatricolate, dicembre segna un incremento del 2,2% rispetto alle 105.726 unità registrate nello stesso periodo del 2024. Il programma di sostegno governativo del MASE rivolto alle vetture a propulsione elettrica ha generato complessivamente circa 55.

