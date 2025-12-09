Risale il Mercato della Castagna 40 percento in più rispetto all' anno precedente
Dal 12 al 14 dicembre, la Fortezza da Basso ospiterà Castanea Expo 2025, la prima fiera in Italia interamente dedicata alla filiera del castagno e alle prospettive future della castanicoltura. “Siamo nel cuore dell’autunno – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – un periodo che per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
I santi laici dell’eleganza napoletana Oggi ti raccontiamo una curiosità che risale a tanti secoli fa. Era il 1351 quando, nella chiesa di Sant’Eligio al Mercato, nacque la Confraternita dei Sartori. Lì, tra mura di preghiera e fili d’oro, la sartoria napoletana cominciò - facebook.com Vai su Facebook
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it