Cesenatico cambia la ' caccia' al personale | non si cercano bagnini o camerieri ma agenti immobiliari

A Cesenatico, la ricerca di personale sta cambiando rotta. Non si cercano più bagnini o camerieri, bensì agenti immobiliari. Questa evoluzione riflette le nuove esigenze del mercato locale e una diversa attenzione alle opportunità nel settore immobiliare, offrendo un’ulteriore prospettiva di lavoro per chi desidera inserirsi in un contesto in crescita, lontano dalla tradizionale corsa stagionale legata al turismo.

Negli ultimi anni a Cesenatico l’avvicinarsi della stagione estiva ha avuto un copione noto: la ricerca rapida e spesso affannosa di personale per turismo e ristorazione. Camerieri, lavapiatti, bagnini, addetti all’accoglienza: figure indispensabili per sostenere l’alta stagione, richieste con urgenza e con quella frenesia che, puntualmente, si ripete ogni anno. Oggi, però, accanto a quel fenomeno se ne sta imponendo un altro, più recente ma sempre più evidente. Con l’aumento delle agenzie immobiliari in città, si sta affermando una nuova “caccia” al personale: quella agli agenti immobiliari. Una domanda che sta crescendo rapidamente e che coinvolge profili diversi, dai giovani alla prima esperienza fino a figure più mature, uomini e donne, interessati a un percorso professionale meno stagionale e più strutturato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su cesenatico cambia

Sei alla ricerca di opportunità come cameriere, chef o addetto alle pulizie? La flessibilità e l’adattabilità sono qualità fondamentali in questi ruoli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su cesenatico cambia

Argomenti discussi: Oro alle stelle, caccia in spiaggia: boom di detectoristi sul nostro territorio; Caccia ai ladri nelle campagne di Sala: ricerche tra campi, serre e argini.

Cesenatico, cambia la caccia al personale: ora le agenzie cercano agenti immobiliaripoliticamentecorretto.com - Cesenatico, cambia la caccia al personale: ora le agenzie cercano agenti immobiliari ... politicamentecorretto.com

Cesenatico Servizi a caccia di due persone da assumereCesenatico Servizi continua ad assumere. La società a totale controllo pubblico avente come socio unico il Comune, operante in regime di società in house, ha infatti indetto due selezioni per assumere ... ilrestodelcarlino.it

Adriatic Series. . Evviva il triathlon no draft: AS75 raddoppia! 1K di nuoto, 60K di bici, 14K di corsa... Appuntamento a Cesenatico il 18 aprile e poi 7 giorni dopo si replica a Cupra Marittima. Infine, il 18 ottobre a Ischitella, nell'ambito degli Italiani di Superlungo - facebook.com facebook