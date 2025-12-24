meteo napoli stop agli aliscafi per ischia e procida

Il forte libeccio che spira da stanotte ha agitato il mare causando lo stop ai collegamenti veloci diretti verso le isole di Ischia e Procida. Vigilia di Natale complicata per chi deve viaggiare per mare con destinazione le isole del Golfo di Napoli Ischia e Procida, a causa delle avverse condizioni meteo marine. Il forte . 🔗 Leggi su 2anews.it

