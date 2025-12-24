Libeccio forte stop agli aliscafi per Ischia e Procida
Tempo di lettura: < 1 minuto Vigilia di Natale complicata per chi deve viaggiare per mare con destinazione le isole del Golfo di Napoli Ischia e Procida, a causa delle avverse condizioni meteo marine. Il forte libeccio che spira da stanotte ha agitato il mare causando lo stop ai collegamenti veloci diretti verso le due isole: risultano al momento sospese tutte le corse degli aliscafi operate dal molo Beverello per Marina Grande, Ischia Porto e Forio così come sono state soppresse quelle da Pozzuoli per il porto procidano. Risultano regolari invece fino ad ora i collegamenti per le due isole effettuati con navi traghetto, sia da Napoli Porta di Massa che da Pozzuoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Vento forte, saltano i collegamenti per Ischia e Procida
Leggi anche: Maltempo: domani scuole chiuse a Giugliano, Ischia e Procida
Libeccio forte, stop agli aliscafi per Ischia e Procida - Vigilia di Natale complicata per chi deve viaggiare per mare con destinazione le isole del Golfo di Napoli Ischia e Procida, a causa delle avverse condizioni meteo marine. msn.com
Forte libeccio sulla Maremma: alberi caduti e danni tra Follonica, Scarlino e Gavorrano - Grosseto, 24 ottobre 2025 – Una lunga giornata di lavoro per i vigili del fuoco di Grosseto, impegnati dal primo pomeriggio di ieri, 23 ottobre, in decine di interventi causati dal forte vento di ... lanazione.it
Cielo grigio per buona parte della giornata, da leggermente velato a molto nuvoloso, con forte umidità di primo mattino e banchi di nebbia a tratti. Qualche pioggerella sparsa qua e là sopratutto verso sud, nel corso della giornata. Leggero libeccio/scirocco e te - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.