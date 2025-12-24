libeccio forte stop agli aliscafi per ischia e procida

Tempo di lettura: < 1 minuto Vigilia di Natale complicata per chi deve viaggiare per mare con destinazione le isole del Golfo di Napoli Ischia e Procida, a causa delle avverse condizioni meteo marine. Il forte libeccio che spira da stanotte ha agitato il mare causando lo stop ai collegamenti veloci diretti verso le due isole: risultano al momento sospese tutte le corse degli aliscafi operate dal molo Beverello per Marina Grande, Ischia Porto e Forio così come sono state soppresse quelle da Pozzuoli per il porto procidano. Risultano regolari invece fino ad ora i collegamenti per le due isole effettuati con navi traghetto, sia da Napoli Porta di Massa che da Pozzuoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

