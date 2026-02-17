Maltempo collegamenti interrotti tra Palermo e Ustica | aliscafi sospesi

Il maltempo causato dal passaggio del ciclone Oriana ha interrotto i collegamenti tra Palermo e Ustica, lasciando a terra molti passeggeri e mettendo in crisi le rotte diurne. Il vento forte da nord-ovest sta colpendo tutta la Sicilia occidentale, rendendo impossibile la navigazione degli aliscafi e lasciando isolata l’isola per diverse ore.

Il forte vento da nord-ovest che sta soffiando in queste ore sulla Sicilia occidentale continua a creare disagi nei collegamenti marittimi con le isole minori Dopo Harry e Ulrike, ecco il ciclone Oriana. Il forte vento da nord-ovest che sta soffiando in queste ore sulla Sicilia occidentale continua a creare disagi nei collegamenti marittimi con le isole minori. Questa mattina sono state sospese le corse degli aliscafi che collegano Palermo con Ustica e Trapani con l'arcipelago delle Egadi, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Anche la motonave Antonello, in partenza da Levanzo verso Trapani, ha visto cancellata la corsa programmata per la mattinata, sempre per motivi di sicurezza legati al maltempo.