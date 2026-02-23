BAFTA | il grande ritorno dei raccolti eleganti

GHD ha curato i look delle celebrity ai BAFTA, portando di nuovo in scena raccolti eleganti e chignon strutturati. La scelta dei hairstylist ha evidenziato come le acconciature classiche tornino di tendenza tra le star. Tra i dettagli più noti, alcuni divi hanno sfoggiato acconciature ordinate e sofisticate, creando un effetto raffinato sul red carpet. La tendenza si fa notare tra le star che preferiscono uno stile senza tempo per le grandi occasioni.

GHD firma i look delle celebrity ai BAFTA Awards. Tra i grandi come-back, i raccolti e gli chignon strutturati  . I BAFTA hanno visto brillare non solo i volti delle star, ma anche i loro capelli, grazie ai look firmati GHD, che hanno confermato una tendenza chiara e raffinata. Tra acconciature morbide e sofisticate, il grande protagonista della serata è stato il raccolto, reinterpretato in chiave moderna e luminosa, capace di esaltare sia le forme del viso sia gli abiti più eleganti. Le pettinature proposte hanno saputo unire glamour e naturalezza, con intrecci delicati, chignon bassi e code raffinate che regalano movimento e leggerezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

