Il red carpet dei BAFTA 2026 ha mostrato outfit già pronti a diventare fonte di ispirazione per le cerimonie dei prossimi mesi

Il red carpet dei BAFTA 2026 ha attirato l’attenzione per i look sfoggiati dalle star, a causa di scelte di stile audaci e dettagli sorprendenti. Diversi outfit si sono distinti per l’uso di tessuti brillanti e tagli innovativi, pronti a influenzare le prossime tendenze. Fotografi e appassionati hanno immortalato ogni dettaglio, creando un’ampia gallery online. La serata si è conclusa con molte star che hanno lasciato il palcoscenico in abiti che resteranno nella memoria.

Eleganza, audacia e dettagli che parlano da soli: il red carpet dei BAFTA 2026 ha mostrato look già pronti a diventare fonte di ispirazione per le cerimonie dei prossimi mesi. Tra gli outfit più memorabili, Emma Stone ha incantato con un abito nero Louis Vuitton dal collo halter e un grande cut?out sul petto, perfetto per chi desidera un’eleganza moderna senza tempo. Carey Mulligan ha brillato in un abito in raso Prada, impreziosito da gioielli Tiffany & Co., dove sobrietà e dettagli luminosi si fondono in un ensemble elegante e perfettamente replicabile per eventi formali. GUARDA LE FOTO I look anni 2000 di Kate Middleton, quando ancora non era una royal. 🔗 Leggi su Amica.it

Per il red carpet dei BAFTA Film Awards 2026, Kate Middleton ha scelto una silhouette eterea e sofisticata, coordinata con il marito WilliamKate Middleton ha scelto una gonna lunga e una blusa di seta per il red carpet dei BAFTA 2026, evidenziando come lo stile reale si aggiorni alle tendenze moderne.

Meghan Markle ha catturato l’attenzione sul red carpet del Sundance Film Festival il 25 gennaio 2026 con un outfit sofisticato e modernoIl 25 gennaio 2026, Meghan Markle ha sfilato sul red carpet del Sundance Film Festival indossando un abito che coniuga eleganza e modernità.

