Il grande ritorno dei Csi | 6 concerti in programma il primo a Marzabotto Bologna

Il Csi torna in concerto con sei appuntamenti in programma, a partire da Marzabotto (Bologna). Dopo alcuni anni di assenza, la band guidata da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni riprende l’attività live, offrendo al pubblico un’occasione per ascoltare nuovamente il loro sound distintivo. Gli eventi rappresentano un momento importante per i fan e gli appassionati di musica italiana.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Torna sui palchi la Csi (Consorzio suonatori indipendenti) con due elementi in comune rispetto alla prima band: Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. Assieme a loro anche Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Il nuovo Viaggio live (prodotto e organizzato da Otr live) partirà a fine agosto da Marzabotto. Queste le date dei concerti: 28 agosto Marzabotto (BO) - Montesole - Festival Lupo 31 agosto Villafranca (VR) - Castello Scaligero 2 settembre Fasano (BR) - Parco Archeologico di Egnazia - Locus Festival 4 settembre Spello (PG) - Villa Fidelia 8 settembre Alba (CN) - Piazza Medford - Festival resistente 12 settembre Catania - Villa Bellini - Sotto il vulcano fest Prevendite aperte dal 23 gennaio alle ore 11.

