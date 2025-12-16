FIFA The Best Awards a Doha assegnati i premi dell’ultima stagione | ecco tutti i vincitori di questa edizione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Doha si sono svolti i FIFA The Best Awards, durante i quali sono stati consegnati i premi dell’ultima stagione calcistica. L’evento ha visto protagonisti i migliori talenti del calcio mondiale, tra cui il nostro portiere Gigio Donnarumma, premiato per le sue prestazioni eccezionali. Ecco tutti i vincitori di questa edizione.

fifa the best awards a doha assegnati i premi dell8217ultima stagione ecco tutti i vincitori di questa edizione

© Calcionews24.com - FIFA The Best Awards, a Doha assegnati i premi dell’ultima stagione: ecco tutti i vincitori di questa edizione

FIFA The Best Awards, a Doha sono stati assegnati i premi della stagione. Fra i vincitori anche il nostro Gigio Donnarumma. Le ultime Le luci di Doha si sono accese sul grande calcio internazionale in occasione dei FIFA The Best Awards, l’evento che ogni anno celebra i protagonisti assoluti della stagione calcistica. La cerimonia dei . Calcionews24.com

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

The Best FIFA Football Awards 2025 FIFA Celebration Dinner

Video The Best FIFA Football Awards 2025 FIFA Celebration Dinner

fifa the best awardsL'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato sui propri canali social un altro premio che sarà assegnato questa sera durante la serata. tuttomercatoweb.com

fifa the best awardsBest FIFA Award 2025, Luis Enrique è il miglior allenatore: succede ad Ancelotti - Luis Enrique è stato nominato miglior allenatore dell’anno ai THE BEST della FIFA, riconoscimento che premia la sua straordinaria stagione 2024/2025 alla guida del ... tuttonapoli.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.