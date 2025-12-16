FIFA The Best Awards a Doha assegnati i premi dell’ultima stagione | ecco tutti i vincitori di questa edizione

A Doha si sono svolti i FIFA The Best Awards, durante i quali sono stati consegnati i premi dell’ultima stagione calcistica. L’evento ha visto protagonisti i migliori talenti del calcio mondiale, tra cui il nostro portiere Gigio Donnarumma, premiato per le sue prestazioni eccezionali. Ecco tutti i vincitori di questa edizione.

FIFA The Best Awards, a Doha sono stati assegnati i premi della stagione. Fra i vincitori anche il nostro Gigio Donnarumma. Le luci di Doha si sono accese sul grande calcio internazionale in occasione dei FIFA The Best Awards, l'evento che ogni anno celebra i protagonisti assoluti della stagione calcistica. The Best FIFA Football Awards 2025 FIFA Celebration Dinner L'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards - Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato sui propri canali social un altro premio che sarà assegnato questa sera durante la serata.

Best FIFA Award 2025, Luis Enrique è il miglior allenatore: succede ad Ancelotti - Luis Enrique è stato nominato miglior allenatore dell’anno ai THE BEST della FIFA, riconoscimento che premia la sua straordinaria stagione 2024/2025 alla guida del ... tuttonapoli.net

Best XI #Fifa del 2025: #Donnarumma vince il premio come miglior portiere per la prima volta in carriera Il premio #Puskas va alla rovesciata di Santiago #Montiel dell'#Independiente. Premio Fair Play al dottor Andreas #Neuking medico del #Regensburg che - facebook.com facebook

#Donnarumma è il The Best FIFA Goalkeeper, battuto anche #Sommer: "Il 2025 un anno incredibile" x.com

