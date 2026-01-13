Tutti gli ospiti a sorpresa del Debí Tirar Más Fotos World Tour di Bad Bunny

Il Debí Tirar Más Fotos World Tour di Bad Bunny è iniziato il 21 novembre all’Estadio Olímpico di Santo Domingo, dopo il successo della residency estiva al Coliseo di Puerto Rico. Questo tour porta l’artista a esibirsi in diverse città, offrendo ai fan un’esperienza musicale unica e coinvolgente. Un'occasione per ascoltare dal vivo le hit più amate e scoprire le sorprese che Bad Bunny ha preparato per il suo pubblico internazionale.

Dopo il grande successo della sua residency estiva No Me Quiero Ir de Aquí al Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny ha dato il via al suo Debí Tirar Más Fotos World Tour il 21 novembre all’ Estadio Olímpico di Santo Domingo. Per l’occasione, ha portato sul palco la megastar della bachata Romeo Santos, con cui ha cantato BOKeTE. Due settimane dopo, la superstar portoricana si è recata all’ Estadio Nacional di San José, in Costa Rica, dove ha invitato Jhayco come guest star. Di recente, il rapper ha portato la sua tournée a Città del Messico, dove un’enorme richiesta di biglietti ha trasformato i suoi due spettacoli originariamente previsti in ben otto serate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

