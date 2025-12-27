Zelensky in Canada | ' Per ricostruire l' Ucraina servono 800 miliardi di dollari' A Kiev inchiesta per corruzione | ' Coinvolti deputati'
Massiccio attacco russo su Kiev con droni e missili, compresi i Kinzhal: oltre un milione di case senza energia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Zelensky in Canada: alle 19 call con i leader europei. E a Kiev nuova inchiesta per corruzione: «Coinvolti deputati»
Leggi anche: Zelensky atterrato in Canada: alle 19 call con i leader europei. A Kiev nuova inchiesta per corruzione: «Coinvolti deputati»
Mosca: “Mai così vicini all'accordo, ma Kiev ed Europa vogliono affossarlo” - Corea del Nord: “Le relazioni con Mosca si rafforzeranno”; Ucraina, Kiev sotto le bombe. Nuova indagine anticorruzione: deputati nel mirino; Zelensky: Mosca sta preparando un altro anno di guerra - Kiev: “Abbiamo ripreso il controllo di 16 km quadrati a Pokrovsk”.
Ucraina, Zelensky in Canada, colloquio con il premier Carney. Nuova indagine anticorruzione: deputati nel mirino - Lago per accelerare sulla pace in Ucraina, mentre le bombe russe colpiscono Kiev nella notte: ci sono feriti e danni. ilsole24ore.com
Guerra in Ucraina: Zelensky in viaggio per i colloqui con Trump in Florida - Volodymyr Zelensky ha lasciato la Polonia sabato di buon'ora per incontrarsi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla fine della guerra in Ucraina. msn.com
Ucraina, Zelensky: "Disposti ad abbandonare richiesta adesione alla Nato" - Il premier ucraino si è detto pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, in una mossa volta a favorire l'avan ... tg24.sky.it
Zelensky in volo verso l'America, vedrà Trump. Stasera videochiamerà dal Canada i leader europei. Nuovo scandalo corruzione a Kiev, coinvolti deputati. Missili e droni sulla capitale, almeno un morto e decine di feriti, centinaia di famiglie al gelo. Tutti gli aggi - facebook.com facebook
#Zelensky parlerà con i leader europei durante lo scalo in #Canada x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.