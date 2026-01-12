Offerte di lavoro in calo nel Salento 261 posti disponibili nelle aziende
Nel Salento, il numero di offerte di lavoro si riduce rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 261 posti disponibili. Questi dati emergono dall’ultimo report settimanale di Arpal Puglia, che evidenzia 97 annunci pubblicati dalle aziende locali. La situazione riflette un andamento stabile ma in lieve calo del mercato del lavoro nella regione, con opportunità ancora presenti in diversi settori.
LECCE – Offerte di lavoro in calo nel Salento rispetto a una settimana fa: sono, infatti, 261 i posti disponibili nelle aziende del territorio, contenuti nei 97 annunci pubblicati come di consueto sul report settimanale di Arpal Puglia per l’ambito salentino.Nel secondo report del nuovo anno, il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
