Ristori Covid al ristorante che non esiste
Il ristorante che ha richiesto i ristori Covid si rivelò un'illusione: un’attività inesistente, priva di una reale presenza fisica. Nessun tavolo, nessuna cucina, nessun cliente. Si trattava di un'impresa fittizia creata solo sulla carta, che ha sfruttato le misure di sostegno senza un’effettiva attività commerciale. Questa situazione evidenzia le criticità e le possibili irregolarità nel sistema di accesso ai ristori durante la pandemia.
Era un ristorante solo sulla carta. Nessun tavolo apparecchiato, nessuna cucina accesa, nessun cliente da servire. Un ristorante fantasma. Eppure, in piena emergenza Covid, da quell’attività che non esisteva più partono le richieste di ristori economici. I bonifici arrivano davvero. Oggi, però, arriva anche il conto: 8mila euro presi senza diritto devono tornare allo Stato, con interessi e rivalutazione. A mettere il punto è la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le Marche che, con sentenza depositata ieri, ha condannato Patrizia Perucci, 58 anni, legale rappresentante della società Il Vinile Srls, di Morrovalle, in via Petrarca, 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
