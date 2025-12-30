Ristori Covid al ristorante che non esiste

Il ristorante che ha richiesto i ristori Covid si rivelò un'illusione: un’attività inesistente, priva di una reale presenza fisica. Nessun tavolo, nessuna cucina, nessun cliente. Si trattava di un'impresa fittizia creata solo sulla carta, che ha sfruttato le misure di sostegno senza un’effettiva attività commerciale. Questa situazione evidenzia le criticità e le possibili irregolarità nel sistema di accesso ai ristori durante la pandemia.

