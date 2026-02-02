Avis nuova sede a Piumazzo Ritocco da 145mila euro Più spazi per i 250 donatori

È stata inaugurata ufficialmente la nuova sede Avis di Piumazzo, completamente rinnovata con un investimento di 145mila euro. La struttura offre più spazi per i 250 donatori che ogni giorno si recano a donare. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano, la presidente di Avis Provinciale di Modena Milena Storione, il parroco don Giancarlo e molti cittadini, donatori e volontari che hanno seguito con entusiasmo questa tappa importante per la comunità.

È stata inaugurata ufficialmente la nuova sede Avis di Piumazzo, interamente rinnovata, alla presenza del sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano, della presidente di Avis Provinciale di Modena Milena Storione, del parroco don Giancarlo e di cittadini, donatori e volontari che hanno voluto condividere con Avis questa fondamentale tappa della sua presenza a Piumazzo. Finanziato con un investimento di 145mila euro dal Comune di Castelfranco, che è anche proprietario dell'immobile, l'intervento ha previsto la ristrutturazione e la razionalizzazione degli spazi con l'ampliamento dell'area di prelievo, il miglioramento dell'efficienza energetica con l'installazione di nuovi infissi termici e l'aggiornamento degli impianti di riscaldamento.

