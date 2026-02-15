Costa Volpino uomo di 53 anni investito in via Nazionale | è grave

Un uomo di 53 anni è stato investito domenica pomeriggio in via Nazionale a Costa Volpino, probabilmente a causa di un'auto che non è riuscita a frenare in tempo. L’incidente si è verificato davanti a una farmacia, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le sue condizioni sono risultate gravi e l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Costa Volpino. Sarebbero gravi le condizioni di un uomo di 53 anni investito nel pomeriggio di domenica 15 febbraio lungo via Nazionale. L'incidente è avvenuto attorno alle 14.50, nei pressi del bar Grillo: ancora poche e frammentarie le informazioni disponibili su quanto accaduto, ma dalle prime ricostruzioni l'uomo travolto sarebbe stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario giunto sul posto a bordo dell'auto medica e di un'ambulanza della Croce Blu di Lovere. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Clusone per i rilievi di legge.