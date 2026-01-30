Questa sera al teatro Cimarosa di Aversa si svolge l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards, il premio che riconosce le eccellenze della Campania. L’evento torna dopo un anno di pausa, attirando numerosi protagonisti della televisione e dello spettacolo locale. La serata promette di essere ricca di sorprese e riconoscimenti importanti.

GIUGLIANOAVERSA – Torna l’appuntamento più atteso con le eccellenze della Campania: l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards – Premio "La Mela d’Oro" 2026. L’evento, che celebra chi si è distinto per aver creato esperienze positive nell’area a Nord di Napoli, si terrà il 5 febbraio 2026 alle ore 20:00 nella cornice del Teatro Cimarosa di Aversa. La data non è casuale: ricorre infatti l’anniversario della nascita del fondatore di TeleClubItalia, Natale Russo, alla cui memoria la serata è dedicata. LE NOMINATION E LE CATEGORIE. La redazione, supportata dai sindaci dell'area nord, ha selezionato i candidati per cinque categorie competitive. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - TeleClubItalia Awards 2026: al teatro Cimarosa di Aversa torna il Premio “La Mela d’Oro”

Approfondimenti su TeleClubItalia Awards

L’undicesima edizione dei TeleclubItalia Awards si svolgerà presso il teatro Cimarosa di Aversa.

Aversa ospita la prima edizione del Cimarosa Day, un evento dedicato alla musica che si concluderà con il concerto “Da Cimarosa a Morricone” del Duae Siciliae Sax Ensemble del Conservatorio di Napoli.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su TeleClubItalia Awards

Argomenti discussi: TeleclubItalia Awards | l’undicesima edizione approda al teatro Cimarosa di Aversa.

TG Club del 30 Gennaio: Emergenza criminalità a Giugliano “100 uomini per controllare territorio”; arrestati dopo rapina Lidl; Teleclubitalia Awards presentate candidature - facebook.com facebook