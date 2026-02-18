Avellino centrosinistra a confronto | alleanze in vista delle amministrative nodo PD e programma da rivedere

A causa delle tensioni tra i partiti del centrosinistra, ad Avellino si cerca un’alleanza per le prossime amministrative. Il Partito Democratico si scontra con altri gruppi politici sul programma da adottare e sulle liste da presentare. La discussione si infiamma mentre i leader cercano di trovare un accordo che possa unire le diverse anime del centrosinistra. La scelta di allearsi potrebbe cambiare le sorti della corsa elettorale in città, lasciando aperti diversi scenari per il voto di primavera.

Avellino al Bivio: Il Centrosinistra Cerca un'Alleanza per le Amministrative. Avellino è chiamata a un importante passaggio politico. Le forze del centrosinistra si confrontano per definire una strategia comune in vista delle prossime elezioni amministrative, con l'obiettivo di presentare un'alternativa competitiva all'elettorato. L'assemblea pubblica del 18 febbraio 2026 ha acceso il dibattito sulla necessità di unire le forze e superare le divisioni interne. Un Confronto Aperto al Circolo della Stampa. La serata al Circolo della Stampa di Avellino ha rappresentato un momento cruciale per il centrosinistra irpino.

Giuditta: “Avviare confronto politico-programmatico per campo largo in vista delle amministrative nei capoluoghi e nei maggiori centri al voto”Giuditta propone di avviare un confronto politico-programmatico per creare un campo largo stabile in vista delle amministrative e delle elezioni del 2026 in Campania.

Elezioni comunali, centrosinistra in fibrillazione in vista del confronto ufficialeA Trentola Ducenta la campagna elettorale si fa più tesa.

