Caos semestre filtro una valanga di ricorsi Graduatoria aggiustata procedura illegittima parla l’avvocato

Durante il semestre filtro, si sono susseguite numerose contestazioni riguardanti la graduatoria di accesso a medicina. Secondo l’avvocato coinvolto, le modifiche apportate successivamente alla pubblicazione sono state effettuate in modo illegittimo. Questa vicenda solleva questioni sulla correttezza delle procedure adottate e sulla validità delle decisioni prese in quella fase critica. Un dibattito che evidenzia le criticità del sistema e la necessità di maggiore trasparenza.

Pisa, 10 gennaio 2026 – “La graduatoria per l’accesso a medicina è stata cambiata in corsa, un aggiustamento postumo clamorosamente illegittimo”. È questo il nodo da cui nasce la nuova ondata di polemiche seguita alla pubblicazione, giovedì pomeriggio, della graduatoria ufficiale del semestre filtro. Da quel momento il telefono dello studio legale dell’avvocato romano Cristiano Pellegrini Quarantotti non ha smesso di suonare. L’amministrativista, da anni impegnato nei contenziosi sulle facoltà a numero chiuso, è stato contattato da migliaia di studenti che già nelle settimane precedenti avevano manifestato l’intenzione di ricorrere e che ora, alla luce dei risultati, hanno deciso di muoversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos semestre filtro, una valanga di ricorsi. “Graduatoria aggiustata, procedura illegittima”, parla l’avvocato Leggi anche: Semestre filtro di medicina, oggi i risultati: come consultare la graduatoria Leggi anche: Graduatoria di Medicina dopo il semestre filtro online, come consultarla Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Medicina, pubblicate le graduatorie nazionali. Pronta una valanga di ricorsi; Caos semestre filtro, una valanga di ricorsi. “Graduatoria aggiustata, procedura illegittima”, parla l’avvocato. Caos semestre filtro, una valanga di ricorsi. “Graduatoria aggiustata, procedura illegittima”, parla l’avvocato - Cristiano Pellegrini Quarantotti segue la battaglia legale di migliaia di aspiranti matricole di Medicina e delle altre facoltà a numero chiuso: “Problema di metodo, i principi violati” ... lanazione.it

Semestre filtro di Medicina: l’Università di Siena corre ai ripari (ma che caos per studenti e Atenei) - Il semestre filtro di Medicina, introdotto quest’anno dal Governo come presunto superamento del numero chiuso, sta mostrando tutte le sue criticità. radiosienatv.it

SEMESTRE FILTRO: NON RESTARE A GUARDARE Le graduatorie sono nel caos, le informazioni sono confuse e il rischio di perdere il proprio posto è reale. Ora è il momento di tutelarsi, con consapevolezza e strategia. Due appuntamenti fondame - facebook.com facebook

La giusta osservazione di Lorenzo, sulla base del disastro relativo agli esami del semestre filtro, mi sollecita una risposta che però è generale. Il semestre filtro (e se trovo il tempo ne parlerò in modo esteso) era una idea con alcuni elementi di valore (su quest x.com

