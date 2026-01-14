Metro C interrotta ecco la mattinata da incubo dei pendolari di Roma
Questa mattina, la linea della Metro C a Roma ha subito un'interruzione, causando disagi tra i pendolari. Centinaia di utenti sono stati costretti a uscire dalla metro senza poter utilizzare le scale mobili, incontrando lunghe attese per le navette sostitutive. La situazione ha complicato gli spostamenti di chi si dirige a scuola o al lavoro, generando un notevole disagio nella mobilità cittadina.
Centinaia di pendolari costretti a scendere dalla metro per uscire in superficie senza scale mobili. All’esterno, l’assalto alle navette sostitutive per cercare di arrivare in orario a scuola o a lavoro. Mattinata da incubo per i pendolari che utilizzano la metro C, interrotta tra Malatesta e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, disagi su metro B: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio - Questa mattina il servizio della metro B è stato interrotto per circa tre ore nel tratto tra Magliana e Castro Pretorio. tg24.sky.it
SP33 INTERROTTA PER FRANA Si segnala che la SP 33/via della Renana è interrotta per una frana che ha invaso completamente la strada indicativamente al km 1, subito sopra l’abitato di Fontanelice. La città metropolitana è all’opera per attivare uomini facebook
