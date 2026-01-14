Metro C interrotta ecco la mattinata da incubo dei pendolari di Roma

Questa mattina, la linea della Metro C a Roma ha subito un'interruzione, causando disagi tra i pendolari. Centinaia di utenti sono stati costretti a uscire dalla metro senza poter utilizzare le scale mobili, incontrando lunghe attese per le navette sostitutive. La situazione ha complicato gli spostamenti di chi si dirige a scuola o al lavoro, generando un notevole disagio nella mobilità cittadina.

